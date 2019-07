Frontaler Zusammenstoß in Kitzingen

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es zu einer frontalen Kollision zweier Autos in Kitzingen auf der Staatsstraße 2271 an der Einmündung zur Panzerstraße. Eine 71-jährige VW-Fahrerin war auf der Staatsstraße in südliche Richtung unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer die Staatsstraße in entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Panzerstraße wollte die VW-Fahrerin nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Peugeot-Fahrer. In der Folge kam es zu einer frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von gut 17 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.