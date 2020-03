Fritz Dürr aus Geiselwind feierte 85. Geburtstag

Die Sonne strahlte über dem Steigerwald, als Fritz Dürr am Montagvormittag in seinem Heimatort Haag die Glückwünsche zum 85. Geburtstag entgegen nahm. Für den Landkreis gratulierte die stellvertretende Landrätin Doris Paul, aus Geiselwind war Bürgermeister Ernst Nickel zugegen, um dem Jahrzehnte lang Engagierten alles Gute zu wünschen.

Die Politik gehörte für den einst in Haag geborenen Dürr bis 2008 beinahe zum täglichen Leben. Heute verfolgt der leidenschaftliche CSU-Anhänger diese mit etwas Abstand in der Zeitung oder im Fernsehen. "Etwas menschlicher dürfte die Politik schon werden", wünscht sich der Jubilar. Früher sei vieles nicht so anonym abgelaufen, blickt er zurück.

Privat musste Fritz Dürr bereits mit 19 Jahren, als sein Vater starb, auf dem elterlichen Hof mit anpacken. Er übernahm das Anwesen samt eines Steinbruchs. Als passionierter Landwirt probierte er im Lauf der Zeit vieles aus, oft weit vor seinen Berufskollegen.

36 Jahre im Geiselwinder Gemeinderat

Zur Politik stieß Fritz Dürr durch seinen Vater, der einst Bürgermeister in Haag, wie auch für kurze Zeit Stellvertreter des Landrats im Kreis Scheinfeld war. Bereits 1960 kam er in den Kreistag des damaligen Landkreises Scheinfeld. Von 1972 an wechselte er in den Kitzinger Kreistag, dem er bis 2008 angehörte. 36 Jahre lang saß der "Steigerwald-Landrat", wie ihn manche politische Weggefährten nannten, im Geiselwinder Gemeinderat.

Als Schöffe, im Musterungsausschuss, als Feldgeschworener und in vielen weiteren Gremien und Vereinen, mischte der Jubilar einst mit. Ein Steckenpferd Dürrs war und ist die Musik. Mit zehn Jahren lernte er beim Posaunenchor in Haag das Musizieren, später leitete er den Chor für einige Zeit. Stolz ist er auf das alljährliche Drei-Franken-Singen, das vor fast 40 Jahren durch seine Initiative entstand.

Für Dürrs vielfältiges und langes Engagement durfte er bereits eine Vielzahl an Auszeichnungen entgegen nehmen. Darunter waren unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande, sowie die Kommunale Verdienstmedaille in Silber.

Von der Welt hat Fritz Dürr einiges gesehen, Länder wie Indonesien, Iran, Russland oder auch Kanada. Am schönsten sei es aber zuhause im Steigerwald, findet der Naturmensch. Bei seinen Wünschen ist er bescheiden. Noch einige Jahre gut und gesund leben, das würde reichen, meinte er mit seinem typischen Schmunzeln.