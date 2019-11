Frisch auf dem Jugend-Büchermarkt: Tipps und Neuerscheinungen

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat drei Neuerscheinungen in den Sparten Jugend-, Kinder- und Bilderbuch als „Buch und App des Monats November“ vorgestellt. Das sind laut Pressemitteilung:

Jugendbuch: „Hope - Es gibt kein zurück. Du kommst an. Oder du stirbst.“ von Peer Martin (544 Seiten, 20 Euro, Dressler 2019, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-7915-0139-0). Hope ist elf Jahre alt, flieht aus Somalia nach Kanada in Begleitung eines 19-jährigen Journalisten, der Geflüchtete begleiten und über sie schreiben will. Eine waghalsige Flucht, rasant, aber einfühlsam und aktuell in Szene gesetzt.

Kinderbuch: „Ich bin Vincent und ich habe keine Angst“ von Enne Koens (192 Seiten, 15 Euro, Gerstenberg 2019, ab neun Jahren, ISBN: 978-3-8369-5679-6). Einfühlsam erzählt Koens von Vincent, einem liebenswerten, klugen und freundlichen Jungen, der keine Freunde hat und gemobbt wird. Erst langsam lernt er, dass Coolsein nicht erstrebenswert ist.

Bilderbuch: „Das Stundenbuch des Jacominus Gainsborough“ von Rébecca Dautremer (56 Seiten, 20 Euro, Insel 2019, ab vier Jahren, ISBN: 978-3-458-17838-5). Ein philosophisches Bilderbuch, das bewegend von einem Leben berichtet und die Frage stellt, was es lebenswert macht. In ungewöhnlichen, großformatigen Bildern und eindringlichen Texten werden Hoffnungen, Träume und Ängste des Kaninchens Jacominus festgehalten.

Hörbuch: „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ von Michael Ende und Wieland Freund (5 CDs, ca. 331 Min. 13,95 Euro, ab sechs Jahren, ISBN 978-3-7456-0082-7). Wieland Freund vervollständigt Endes Fragment und Christoph Maria Herbst schafft aus dem verspielt-humorvollen Roman ein temporeiches, lebhaftes Hörbuch. Herbst erzählt nicht, er spielt die Erzählung – so wie es die Geschichte über eine Puppenspielerfamilie und einen Raubritter verlangt.

App: „Klassiker für Kinder – E-Books“ (kostenfrei, In-App-Käufe möglich ab 8,99 Euro, Budapest / Berlin: BOOKR Digital / Kindermann 2019 ab sieben Jahren.) Die App ist bei Google Play und iTunes erhältlich und erfordert Android 5.0,. iOS 9.0 oder neuer. Lyrik mal anders: Die Bilderbuchreihe „Poesie für Kinder“ des Kindermann Verlages kann manch jugendlichem Lyrikmuffel Gedichte näherbringen, etwa die von Tobias Krejtschi bebilderten Schiffbruchballaden John Maynard von Theodor Fontane oder Otto Ernsts Nis Randers. Die Rezitation dieser poetischen Texte via App ist nicht nur für literarische Familienerlebnisse empfehlenswert, sondern bereichert auch den schulischen Lektürekanon.