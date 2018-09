Repperndorf vor 43 Minuten

Friedrich Haag feiert 65.Geburtstag

Friedrich Haag feierte am Sonntag in Repperndorf das 65. Wiegenfest. Der Jubilar wurde am 16. September 1953 in Würzburg geboren und wuchs mit zwei Schwestern in Repperndorf auf, wo die Eltern einen Bauernhof betrieben. Nach dem Besuch der örtlichen Volksschule absolvierte er eine landwirtschaftliche Lehre in Oberpleichfeld.