Ebersbrunn vor 1 Stunde

Friedhofsordnungen geändert

Der Kirchenvorstand von Ebersbrunn hat nach 30 Jahren die Friedhofsordnungen aktualisiert. In diesem Zusammenhang wurde ein Urnenfeld neu ausgewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Wirkung vom 1. Februar 2020 werden die Friedhofsordnung, die Grabmal- und Bepflanzungsordnung sowie die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof in Ebersbrunn geändert. Die Satzungsänderungen wurden mit Schreiben der Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenstelle in Ansbach genehmigt und können im Pfarramt Rehweiler oder auf der Homepage (www.kirche-rehweiler-fuettersee.de) eingesehen werden.