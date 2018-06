Friedhofsgebühren auf dem Prüfstand

Er kostet die Stadt Volkach schon eine Menge Geld: der Friedhof. Gerade mal 48 Prozent der Kosten kommen über die Gebühren wieder rein, von Zeit zu Zeit schraubte der Stadtrat die Gebühren um ein paar Prozentpunkte nach oben, das Defizit wurde aus allgemeinen Geldern des Haushaltes ausgeglichen.

Neukalkulation erforderlich

Dieser Zuschussbedarf sei zu hoch, hatte der Kommunale Prüfungsverband nach Sichtung der Zahlen von 2013 bis 2016 kritisiert, und Volkachs Kämmerer Werner Hübner empfahl dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, einen externen Dienstleister mit der Neukalkulation zu beauftragen.

Dass die Gebühren neu kalkuliert werden müssen war gar nicht so sehr das Thema in der Sitzung, und konkrete Zahlen standen auch nicht zur Debatte. Vielmehr drehte sich die Diskussion um die Frage, wie hoch die Friedhofsgebühren in anderen Kommunen seien. Die hatte Hübner auch telefonisch erfragt, wobei sich herausgestellt hatte, „dass bei jedem Friedhof andere Gegebenheiten vorliegen und es gibt mittlerweile die verschiedensten Bestattungsformen“.

Außerdem gäbe es in den elf Ortsteilen Volkachs zehn Friedhöfe, die von der Stadt bewirtschaftet würden, „in Krautheim machen wir es nicht selbst (sondern die evangelische Kirche, Anmerkung der Redaktion)“. Eine 100-Prozent-Deckung der Kosten durch die Gebühren schloss der Stadtrat geschlossen aus.

Eigeninitiative ergriffen

Nun kostet eine Neukalkulation der Gebühren durch eine externes Unternehmens auch Geld, was Herbert Römmelt zu der Frage veranlasste, warum es nicht durch die eigene Verwaltung übernommen werden könne. Ein Gedanke, der im Gremium mehr und mehr Sympathie fand. Man könne doch den Rechnungsprüfungsausschuss damit betrauen, befand dritter Bürgermeister Udo Gebert.

Letztlich stimmte der Rat einstimmig einem Vorschlag von Bürgermeister Peter Kornell zu. Es wird ein Team gebildet, bestehend aus dem Friedhofsreferenten Peter Haupt, dem Rechnungsprüfungsausschuss und Vertretern der Verwaltung. Unter anderem schaut sich dieses Team das Ergebnis des Prüfungsverbandes genau an und sucht auf dieser Basis nach weiteren Möglichkeiten der Neukalkulation der Friedhofsgebühren.