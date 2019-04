Kitzingen vor 51 Minuten

Fridays for Future" mal ganz anders

"Fridays for Future" mal ganz anders: Nicht nur Plakate hochhalten, sondern wirklich was tun – das dachten sich die Klassen 6a und 6b der Realschule Kitzingen und starteten eine Müllsammelaktion, indem sie zusammen mit ihren Lehrerinnen Ursula Mainka und Elke Anselm am Main allerlei Müll einsammelten, teilt die Schule mit. Und sie fanden Erstaunliches: So wurde ein Fahrrad aus dem Main gezogen und allerlei anderer Unrat fand den Weg in die Mülltüten. Die Schüler waren mit Elan und Begeisterung dabei, wie die Fotos beweisen.