Freundeskreis "People to People" besucht den Schwanberg

Am 28. Juni besuchten die Vorsitzenden des Freundeskreises Frankenmuth/Gunzenhausen Renate Hermann aus Gunzenhausen und Daniel Haubenstricker aus Frankenmuth in Michigan (USA) den Schwanberg und die Marktgemeinde Kleinlangheim im Kitzinger Land.

Geführt von Monika Conrad erfuhren die Gäste viel zur Geschichte der Region und machten spannende Entdeckungen zur Demokratiegeschichte im Kitzinger Land, heißt es in einer Pressemitteilung. Daraus ergaben sich erstaunliche Vernetzungen mit der Demokratiegeschichte in der Vereinigten Staaten.

Besonders interessant war die Feststellung, dass die damals in Franken, insbesondere auch auf dem Schwanberg und in Kitzingen sehr aktiven und bekannten Freiheitskämpfer in ihrer alten Heimat heute vergessen sind. Außerdem nahmen die Gäste am Mittagsgebet in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg teil.

Seit 1962 gibt es den Freundeskreis Frankenmuth/Gunzenhausen "People to People". Begründet wurde er zur Pflege und Stärkung der Kontakte zwischen den Menschen der Herkunftsorte und den Nachkommen der Amerika-Auswanderer des 19. Jahrhunderts.