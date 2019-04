Freudentag für Wiesenbronn: neues Feuerwehrauto gesegnet

"Das ist nicht nur ein guter Tag für die Feuerwehr, sondern für die ganze Gemeinde". Das sagte nicht nur Wiesenbronns Bürgermeisterin Doris Paul am Samstagnachmittag bei der Segnung des neuen Löschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr von Wiesenbronn. Bei den kurzen Ansprachen kam auch einige Male zum Ausdruck, dass eine gute Ausrüstung Voraussetzung für eine gute Hilfeleistung bei den verschiedensten Einsätzen ist.

Zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen die Führungskräfte der Landkreisfeuerwehr, die Abordnungen der Nachbarwehren, die Aktiven der Wiesenbronner Feuerwehr und viele Wiesenbronner hatten sich im Feuerwehrgerätehaus eingefunden, als Pfarrerin Esther Meist und Pastoralreferent Hermann Menth die Segnung des Fahrzeugs "und besonders derer, die mit ihm unterwegs sind", vornahmen. Menth verwies dabei auf die Stelle im Evangelium, in der es um die Heilung von Leib und Seele eines Gelähmten durch Christus ging: "Da brauchte einer Hilfe und ihm wurde geholfen". Pfarrerin Meist hob ebenso den Dienst am Nächsten durch den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrleute hervor.

"Die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs ist fast wie eine Schwangerschaft, bei der man am Anfang auf die Empfängnisbereitschaft des Gemeinderats hofft." Norbert Stock, Kommandant der Wiesenbronner Wehr

Norbert Stock, Kommandant der Wiesenbronner Wehr, meinte mit humorvollen Worten, "dass die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs fast wie eine Schwangerschaft ist, bei der man am Anfang auf die Empfängnisbereitschaft des Gemeinderats hofft". Nachdem sich diese erfüllte, habe man sich Gedanken zum Fahrzeug gemacht, "das alle Einsatzarten für die Truppe von der Brandbekämpfung bis hin zur technischen Hilfeleistung abdecken sollte".

Dann habe es viele Besichtigungen und eine europaweite Ausschreibung gegeben, bis dann die Firma Rosenbauer den Auftrag für das Auto erhielt, das die offizielle Bezeichnung Hilfeleistungs-Löschgruppefahrzeug (HLF 10) trägt. Im Oktober vergangenen Jahres konnte das Auto dann in Luckenwalde geholt werden, "das die Schlagkraft unserer Feuerwehr erhält".

Kritik an Behinderung von Hilfskräften

Stellvertretender Landrat Robert Finster hob hervor, dass die Feuerwehr zu allen größeren und kleineren Notsituationen gerufen werde, das ganze Jahr einsatzbereit sein müsse und dazu die entsprechende Ausrüstung "auch für künftige Anforderungen" brauche. Das alles wäre aber nicht möglich ohne den engagierten Einsatz der Feuerwehrleute, "auf die man sich verlassen kann".

Kreisbrandrat Roland Eckert beglückwünschte die Gemeinde zur Anschaffung dieses Fahrzeugs, "das kein Spielzeug ist, sondern dafür da ist, Menschen in Not zu helfen, wozu man das richtige Werkzeug braucht". Umso bedauerlicher sei es, wenn für manche das Wort "Mitmenschlichkeit" anscheinend gestrichen sei, was man an manchen Behinderungen der Hilfskräfte bei verschiedensten Einsätzen sehen könne. "Die Feuerwehr ist ein Beispiel für gelebtes Miteinander", lobte der Kreisbrandrat die Einstellung der Aktiven der Wehr.

Weinprinzessin ist auch Feuerwehrkameradin

Hubert Karl vom Handelsforum Würzburg, der Gebietsvertretung der Firma Rosenbauer, bedankte sich für das Vertrauen und stellte die künftige Wiesenbronner Weinprinzessin Sophie Fröhlich, stellvertretende Jugendbeauftragte der Wiesenbronner Wehr, als Patin des neuen Löschfahrzeugs vor. Umrahmt wurde die Feierstunde durch den Posaunenchor unter der Leitung von Maximilian König und vom Männerchor (Dirigent Harald Hader), der auch das Feuerwehrlied "Die Feuerwehr ist unser Bund, ihr sind wir treu ergeben" zur Melodie des Frankenliedes anstimmte. Die ganze Gemeinde sang "Nun danket alle Gott" und die Bürgermeisterin verteilte gebackene kleine Feuerwehrautos.