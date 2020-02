Kitzingen vor 39 Minuten

Freitagsumfrage in Kitzingen: "Fastnacht in Franken" ist Kult

Manche sind ausgesprochene Faschingsmuffel. Aber "Fastnacht in Franken", das muss einfach sein. Seit Jahren steht die bekannte Karnevalssendung in der Beliebtheitsliste vorne. Ganz besonders beim fränkischen Publikum. Das zeigt auch unsere aktuelle Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz: Nahezu alle, die wir dort gefragt haben, finden die Prunksitzung aus Veitshöchheim höchst vergnüglich. Selbst die, die ansonsten so gar nichts mit Fasching am Hut haben. An diesem Freitag, 14. Februar, wird sie ab 19 Uhr wieder live im BR-Fernsehen übertragen. Wie jedes Jahr werden dann Millionen vor dem Fernseher sitzen und sich hoffentlich amüsieren. Bei unserer Umfrage wollten wir wissen: Was macht die "Fastnacht in Franken" so beliebt?