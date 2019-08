Freitagsfragen: Ein Jahr als Siedlerkönigin geht zu Ende

Am Wochenende startet die Siedler-Kerm in Kitzingen mit vier Tagen Programm. Ina Semmler (19) blickt auf den anstehenden Termin mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Denn es wird ihr letzter Auftritt als amtierende Siedlerkönigin sein. Nach einem Jahr Amtszeit gibt die gelernte Kauffrau für Büromanagement die Krone an ihre Nachfolgerin ab. Wir haben im Voraus mit ihr darüber gesprochen.

Ina Semmler: Wenn es bloß ein wenig wäre. Das kann man gar nicht beschreiben, ich bin sehr traurig und ich werde die Zeit sehr vermissen.

Semmler: Das ist eine schwierige Frage. Ehrlich gesagt fand ich jeden Termin toll.

Semmler: Weil man so gut aufgenommen und auch geschätzt wird. Und auch das Zusammensein mit den anderen Prinzessinnen habe ich sehr genossen.

Semmler: Naja, ein Erlebnis war es jetzt nicht, aber klar, der ein oder andere Blick geht schon mal etwas tiefer, je nachdem, was man trägt. Aber das gehört dazu.

Semmler: Genau. Das weiß man vorher.

Semmler: Zu meinen Aufgaben gehörte es, als repräsentative Person Kitzingen und die Siedlung zu vertreten. Ab und an gehörte aber auch Wein ausschenken dazu.

Semmler: Seit der Krönung vergangenen August hatte ich insgesamt nur wenige Wochenenden frei. Eigentlich war fast an jedem Wochenende etwas, auch wenn es nur ein kurzer Termin war.

Semmler: Jeden einzelnen Termin mitzunehmen – und genießen! Und ganz viele Bilder machen.

Semmler: Ich bin – auch wenn ich nicht mehr im Amt bin – noch auf Terminen und Weinfesten eingeladen.