Freitags-Fragen: Über 100 Stunden im Kinosessel

Lothar Michel begann in Würzburg 1961 als Mitbetreiber des Corso-Kinos in der Kaiserstraße. Über die Jahre kamen dann noch verschiedene Kinos dazu, wie das Passage-Kino, das City Studio oder das Odeon in der Augustinerstraße. Im Mainfrankenpark Dettelbach eröffnete das Multiplex-Kino Cineworld im Dezember 1999. Wie das vergangene Kino-Jahr war? Worauf er sich in diesem Jahr freut? Fragen an den 76-Jährigen.

Frage: Von welchem Film waren Sie zuletzt restlos begeistert?

Lothar Michel: Von Bohemian Rhapsody sowie Green Book – Eine besondere Freundschaft.

Wie lief das Kinojahr 2018 im Mainfrankenpark?

Michel: Wir hatten etwas weniger Besucher als im Vorjahr.

Die Tops waren ...

Michel: ... Fifty Shades of Grey 3 lief gut,ebenso Avengers – Infinity War und Phantastische Tierwesen 2 – Grindelwalds Verbrechen.

Und die Flops?

Michel: Robin Hood, Papillon und Verschwörung.

Wie viele Filme haben Sie vergangenes Jahr gesehen? Wie lange saßen Sie im Kinosessel?

Michel: Ich habe mir im vergangenen Jahr rund 50 Filme angeschaut, somit verbrachte ich rund 100 bis 120 Stunden im Kinosessel.

Auf welche Filme sind Sie in diesem Jahr gespannt?

Michel: Auf Vice – Der zweite Mann, auf Avengers – Endgame und auf König der Löwen.

Gibt es neue Kino-Trends?

Michel: Ja, gibt es: zurück zum Film als Kinoerlebnis.

Gehört Popcorn eigentlich immer noch zu einem Kino-Besuch dazu?

Michel: Auf jeden Fall!

Steht schon der nächste Darsteller-Besuch fest?

Michel: „Rate Your Date“ am 28. Februar, weitere Darsteller-Besuche sind geplant.

Gibt es das Kino im Imax noch?

Michel: Nein, wird nun von einem Logistikunternehmen genutzt.

Wie sieht's mit dem Ruhestand aus?

Michel: Welcher Ruhestand?

Letzte Frage: Der beste Film aller Zeiten?

Michel: Diesen Film gibt es nicht. Ich würde sehr vielen tollen Filmen unrecht tun, wenn ich mich auf einen Film festlegen würde.