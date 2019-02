Freilaufender Hund verursacht Unfall

Am Mittwochabend befuhr ein 65-jähriger Verkehrsteilnehmer die B 8 von Würzburg in Richtung Kitzingen. Auf Höhe der Ortschaft Repperndorf sprang ein Hund auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Nach dem Anstoß lief der Hund in Richtung Siedlung davon. An dem Pkw wurde die Plastikverkleidung der Stoßstange beschädigt. Der Hundebesitzer hatte die Verletzung bemerkt und meldete sich bei der Polizei. Das Tier musste in einer Tierklinik behandelt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.