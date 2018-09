Freie evangelische Gemeinde lädt ein

Die freie evangelische Gemeinde lädt am Samstag, 22. September, von 11 Uhr bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in das Gemeindezentrum der FEG, Franzensbader Straße 1, ein.

Die Besucher erwartet laut Pressemitteilung nicht wie sonst eine biblische Ausstellung, sondern Puzzleteile, auf denen sich Gemeindemitglieder vorstellen, in all ihren Stärken und Schwächen, in ihrer Vielfalt und Wertvorstellungen.

Auf die kleinen Besucher wartet ein buntes Mitmachprogramm und auch Mr. Fast schaut mit seiner Handpuppe Luk vorbei. Auch für die Verpflegung ist gesorgt, heißt es in der Einladung.