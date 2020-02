Freie Wähler-Gemeinschaft Sommerach hat neue Schatzmeisterin

Bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) Sommerach legte Günther Schäffer aus Alters- und Gesundheitsgründen sein Amt nieder. Zuvor hatte er zum letzten Mal seinen Rechenschaftsbericht präsentiert, aus dem einmal mehr ein erfreulicher Kassenstand hervorging, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf Antrag von Stephan Strobel, der zusammen mit Urban Kaupert die Kasse geprüft hatte, wurde dem Kassier einstimmig die Entlastung erteilt, ebenso wie der gesamten Vorstandschaft.

FWG-Vorsitzende Maria Sauer bedankte sich bei Schäffer für 24 Jahre vorbildliche Kassenführung und Mitarbeit in der Vorstandschaft mit einem Weinpräsent. Als Nachfolgerin im Amt des Schatzmeisters wurde die Finanzbeamtin Adriane Goller gewählt. Schriftführer Richard Baumann blickte auf das zurückliegende Jahr. Anschließend erklärte er den Anwesenden sehr anschaulich alles Wissenswerte zur bevorstehenden Kommunalwahl. Maria Sauer erinnerte an die diesjährige Familienwanderung am 7. März, als deren Ziel Iphofen angesteuert werden soll. Vorstandsmitglied Marga Volkmann verriet, dass dort der Geschichtsweinberg besichtigt werde und auch eine Weinprobe geplant sei. Richard Baumann regte an, nach dem gelungenen Vorlauf 2019 auch dieses Jahr den Politischen Aschermittwoch in Deggendorf zu besuchen.