Wiesentheid vor 1 Stunde

Freie Wähler/Bürgerblock-Kandidaten stellen sich vor

Die Freie Wähler/Bürgerblock-Kandidaten Wiesentheid für die Kommunalwahl im März stellen sich in den Wiesentheider Ortsteilen vor. Los geht es laut einer Pressemitteilung am Dienstag, 21. Januar, im Gemeinschaftshaus in Reupelsdorf. Die weiteren Termine: 23. Januar, Sportheim in Geesdorf; 28. Januar, Altes Feuerwehrhaus in Feuerbach; 30. Januar, Gemeinschaftshaus in Untersambach; 5. Februar, evangelisches Gemeindezentrum in Wiesentheid. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.