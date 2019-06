Freibäder im Landkreis Kitzingen: Alle Infos auf einen Blick

Im Sommer sind Freibäder eine beliebte Anlaufstelle für die ganze Familie. Im Landkreis Kitzingen gibt es insgesamt fünf davon – in der Stadt Kitzingen, in Abtswind, in Markt Einersheim, in Gnötzheim und in Volkach. Letzteres ist schwer sanierungsbedürftig, soll nach langem Hin und Her nun diesen Sommer aber doch noch öffnen – zumindest teilweise. Wann das allerdings der Fall sein wird, ist bislang noch unklar. Klarheit soll eine für Montag, 17. Juni, angesetzte Pressekonferenz bringen.

In allen Freibädern ist die Badesaison schon in vollem Gange: Abtswind öffnete seine Türen bereits am 1. Mai, die Stadt Kitzingen folgte am 12. Mai und Markt Einersheim begrüßt Schwimmgäste dieses Jahr seit dem 18. Mai.

Doch welches der Freibäder hat eigentlich eine Rutsche, welches einen Sprungturm, welches einen Spielplatz? Wie sieht es mit der Verpflegung aus? Wir geben Ihnen einen Überblick.