Freibad und Tourismus: Stadtrat diskutiert wichtige Themen

Das Gutachten der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen zum Volkacher Freibad war ernüchternd; der runde Tisch am Freitag aus Stadtrat, Förderverein und Verwaltung kam zu einem klaren Ergebnis: Das Volkacher Freibad wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 2020 geschlossen bleiben. Entscheidende Frage dürfte also sein: Was kommt danach? Wie könnte es weitergehen angesichts der hohen Kosten für eine mögliche Sanierung? Diese und weitere Fragen beschäftigen den Volkacher Stadtrat – und sicher auch viele Zuhörer – am Montagabend. 16. Dezember, ab 19.15 Uhr. Zuvor trifft sich der Bauausschuss um 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses.

Im Anschluss hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres noch weitere wichtige Themen auf der Tagesordnung. Der Leiter der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marco Maiberger, nennt Zahlen und Kosten der Freizeitbuslinien Mainschleifen-Shuttle und Mainschleifen-Express. Zudem stellt er stellt die touristische Saisonbilanz 2019 vor. Es geht um Gästeführungszahlen, Entwicklungen beim Flusskreuzfahrt-Tourismus und die Entwicklung bei den Übernachtungen.

Des Weiteren entscheidet der Stadtrat über Systemtrenner für das Trinkwasserversorgungsnetz und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für ein Grundstück in Gaibach.