Freibad Volkach ist Thema im Stadtrat

Die Zukunft des Freibades ist das zentrale Thema der Sitzung des Stadtrats Volkach am Montagabend (19.30 Uhr). Mittlerweile ist das Bad so marode, dass es für die Saison 2019, sollte nichts gemacht werden, nicht wieder eröffnet werden kann. Die sanitären Anlagen, die defekten Durchschreitebecken und die veraltete Wassertechnik sind nur einige der Aspekte, die vom Rat beleuchtet werden. Neben dem hohen Wasserverlust bereiten insbesondere die beiden Beckenköpfe des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens Sorgen, weil die Fliesen nicht mehr repariert werden können.

In der vergangenen Saison zogen sich zudem im Nichtschwimmerbecken immer wieder Schwimmer kleinere Schnittverletzungen an den Bodenfliesen zu. Nun muss der Rat entscheiden, ob, und wenn ja, wie er das Bad sanieren will. Die Kosten liegen laut zweier Studien geschätzt bei entweder 2,4 Millionen Euro (Naturbad, ohne Gebäudesanierung) oder zwischen 4,6 und 6,4 Millionen Euro (Sanierung mit drei Varianten).

Wie und ob Familien bei der Sanierung von Altbauten von der Stadt unterstützt werden können, das haben Heiko Bäuerlein (CSU-Sprecher) und Herbert Römmelt (FW-Sprecher) ausgearbeitet. Dabei handelt es sich um eine Förderung in der Anlehnung an die Neubauförderung. Die beiden Fraktionssprecher werden ihre Vergabekriterien dem Rat zur Diskussion stellen. Weiterhin wird Bürgermeister Peter Kornell über die Entwicklung der Baugebiete informieren, und Kämmerer Werner Hübner stellt den Finanzplan mitsamt Haushaltssatzung der Bürgerspitalstiftung für das Jahr 2019 vor.

In der vorgeschalteten Sitzung des Bauausschusses (19 Uhr) steht eine Bauvoranfrage der Firma Aldi zum Neubau eines Lebensmittel-Discounters auf der Tagesordnung. Auch mit der Nutzungsänderung eines Wohnhauses in eine Vinothek und Ferienwohnungen steht als Bauantrag auf dem Programm. Für das Hotel im Weinberg im Bereich der Erlachhöfe liegt ein Antrag auf Nutzung von Kellerräumen als Weinlager/Präsentation/Kunstausstellung sowie dem Einbau von Fluchttreppenanlagen und Umbauarbeiten im Gebäude vor, über den der Rat zu entscheiden hat.