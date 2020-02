Wiesentheid vor 53 Minuten

Freches Märchen im Papiertheater Kitzingen

Die Miniatur-Kunst-Bühne von Gabriele Brunsch spielt an den Samstagen, 15. und 22. Februar, und am Sonntag, 16. Februar, das Märchen Mutabor, frei nach Wilhelm Hauff. Zum Inhalt: Schlimm ist es schon, dass der Herrscher von Bagdad so neugierig ist und das geheimnisvolle Pulver unbedingt probieren möchte. Die Sprache der Tiere verstehen, wer wollte das nicht? Leider befolgt er aber die Regeln nicht und vergisst das Zauberwort, mit dem er sich zurückverwandeln könnte. Die einstündige Vorstellung in der ehemaligen Kitzgalerie in Kitzingen, Grabkirchgasse 4, ist laut Pressemitteilung für Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene geeignet und beginnt um 17 Uhr. Anmeldung unter Tel.: (09332) 8692 oder www.papiertheater-kitzingen.de