Frech-Fromm-Fränkisch spendet für krebskrankes Kind

In der Vorweihnachtszeit saßen Karin Böhm, Walter Vierrether, Ralph Hartner und Gerda Mengler in der Rathaushalle um vor erwartungsfrohem Publikum die Reihe "Frech-Fromm-Fränkisch" mit weihnachtlichen Mundartlesungen fortzusetzen. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern und dem Getränkeverkauf wurde jetzt einem guten Zweck zugeführt.

Dankbarer Empfänger von 650 Euro ist die Familie von Carola Schmerbeck-Liebig, deren zehnjähriger Sohn Mika derzeit im Uniklinikum Würzburg liegt. Er hatte im Mai 2018 die Diagnose Krebs erhalten und muss eine langwierige Chemo-Dauerbehandlung über sich ergehen lassen, die nur bei einem Klinikaufenthalt verabreicht werden kann.

Auf den gleichen Betrag von 650 Euro lautete der Erlös aus dem Weinherbst 2018, den Vierrether und Weinhoheiten ebenfalls an die Familie überreichten. Mutter Carola lobt die Unterstützung der Elterninitiative leukämie- und krebskranker Kinder e. V., die für einen Sozialarbeiter und weitere Unterstützung in der Klinik sorgen. Ist Mika zuhause, bekommt er Heimunterricht, zeitweilig auch in der Klinik, jedoch mit der Einschränkung, dass es ihm gut gehen muss.