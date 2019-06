Dettelbach vor 17 Minuten

Frauenbund legt Blütenteppich für Fronleichnam

Viele fleißige Hände des katholischen Frauenbundes Dettelbach legten wieder einen aufwendigen Blütenteppich für das Fronleichnamsfest. In diesem Jahr, durften sich die Bewohner der Seniorenresidenz über die Blütenpracht in ihrem Hof freuen. Pfarrvikar Stephen zeigte sich bei der Prozession auch sehr dankbar für diese Arbeit und wagte nicht, den Teppich mit der Monstranz zu betreten. Auch die Kolpingfamilie Dettelbach und der Pfarrgemeinderat hatten jeweils einen Altar errichtet. Begleitet wurde die Prozession von etlichen Vereinsfahnen und den Dettelbacher Musikanten, heißt es in einer Pressemitteilung.