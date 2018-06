Volkach vor 37 Minuten

Frauenbund Volkach besucht die Mauritiuskirche

Anke Ruppert empfing die Mitglieder des Frauenbundes Volkach vor der restaurierten Mauritiuskirche in Wiesentheid. Bei der Führung durch das nach Plänen von Balthasar Neumann in den Jahren 1727 bis 1732 erbaute Gotteshaus fiel sofort die Pracht und der neue Glanz auf. Besonders die Farben rot und ocker, vermischt mit grau hinterließen einen großartigen Eindruck bei den Besucherinnen, heißt es in einer Pressemittielung. Um so erstaunlicher war die Aussage, dass die Wand- und Deckenmalereien bis zu 90 Prozent nur gereinigt und der Rest neu aufgetragen wurde. Nach der Führung durch die Kirche klang der Nachmittag bei einer Einkehr aus.