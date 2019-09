Kitzingen vor 59 Minuten

Frauen-Union zeigte Alternativen zu Superfood

Gesunde Ernährung und das sogenannte Superfood liegen im Trend, schreibt die Frauen-Union in einer Pressemitteilung. Grundsätzlich sei es begrüßenswert, dass immer mehr Menschen bewusster mit Lebensmitteln umgehen und genauer hinsehen, was sie essen, sagte die Ortsvorsitzende der Kitzinger Frauen Union Barbara Becker. Goji-Beere oder Chiasamen sind jedoch laut Mitteilung in China, Afrika oder Südamerika zuhause. Ihr Konsum läuft damit dem Konsum CO2-freundlicher regionaler Produkte entgegen.