Frau stürzt von ihrem E-Bike: schwere Kopfverletzungen

Am Montagmorgen stürzte in der Kranzerhöhe zwischen Großlangheim und Kleinlangheim eine 63-jährige Frau von ihrem E-Bike. Wie die Polizei mitteilte, schlug sie mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf und erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen. Die Frau trug keinen Helm. Sie wurde zur stationären Behandlung in die Uni-Klinik Würzburg eingeliefert.