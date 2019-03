Französisches Frühstück für die Schülerinnen

„Wie ist das dann eigentlich mit dem Frühstücken in Frankreich?“, fragten die Mädchen der siebten Klasse der Mädchenrealschule Volkach, die sich zum Teil schon im ersten Lernjahr mutig zur Schüleraustauschfahrt nach Frankreich angemeldet hatten, im Französischunterricht neugierig.

Für gewöhnlich lernen sie das in der achten Klasse, doch nun bot sich die Gelegenheit, diese Mahlzeit direkt kennenzulernen. „Zum Teil recht ähnlich wie wir, zum Teil ein wenig anders. Lasst es uns doch einmal ausprobieren“, war die Antwort ihrer Lehrerin. Nachdem die Schülerinnen in verschiedenen Unterrichtsstunden vorab bereits Brioche oder die berühmten Pains au chocolat (Schokobrötchen) probiert hatten, genossen sie ein paar Tage später ein französisches Frühstück aus verschiedenem Mitgebrachten, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.

Die Schülerinnen der 7b erfuhren, dass viele Franzosen morgens nur wenig essen, dass sie aus einem 'bol' trinken (etwa einer Müslischüssel), wobei das Angebotene recht verschieden sein kann. So hatten die Mädchen ein Potpourri aus Baguette, Butter, Marmelade, Croissants, Fruchtsaft und Mineralwasser - in der 7b gekrönt von Helen Hertles französischem Schokoladenkuchen, den sie extra vorbereitet hatte. Délicieux!