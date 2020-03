Franziska Kraus feierte den 90. Geburtstag auf besondere Art

Ganz ohne persönliche Glückwünsche musste Franziska Kraus aus Schwarzach an ihrem 90. Geburtstag am Montag nicht auskommen - auch wenn aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation sie keinen Besuch außerhalb der Familie empfangen durfte und auch Bürgermeister Volker Schmitt der Jubilarin per Post gratulierte. Gefeiert wurde sie von ihren drei Kindern Maria, Sabine und Christian sowie vier Enkelkindern und sechs Urenkeln. Für alle anderen hatte sich die Jubilarin etwas besonderes einfallen lassen: Sie legte ein Glückwunschbuch vor ihre Haustür mit der Bitte, die guten Wünsche dort hineinzuschreiben.

Franziska Kraus kam am 23. März 1930 in Bad Königshofen zur Welt. Sie war das zweite von fünf Kindern des Gendarmerie-Beamten Josef Pechtl und seiner Frau Franziska. Zunächst besuchte sie die Volksschule in Bad Neustadt. Als ihr Vater 1939 die Polizeistation in Stadtschwarzach übernahm, kam sie mit der Familie an den Main. Nach dem Abschluss der Volksschule absolvierte sie eine Lehre zur Bankkauffrau. Danach schulte sie zur Krankenschwester um und war in den Operationssälen in München und Würzburg tätig.

Am 7. August 1959 heiratete sie in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Stadtschwarzach Otto Kraus, den sie zwei Jahre zuvor bei einem Verwandtschaftsbesuch kennen gelernt hatte. Nach der Geburt ihrer drei Kinder kümmerte sie sich vor allem um die Familie und den Haushalt. 1979 errichtete Familie Kraus in Hörblach-Nord ein Eigenheim. Ihr Mann starb vor neun Jahren. Die Hobbys der Jubilarin sind Stricken und Rätsel lösen.