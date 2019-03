Frankenbund fährt an den Obermain

Am Samstag, 6. April, fährt der Frankenbund Kitzingen an den Obermain in die "Adam Riese-Stadt" Bad Staffelstein zu einer anderthalbstündigen Stadtführung "Kulturhistorisches Alllerlei". Mittagessen in Stublang, anschließend Weiterfahrt zur Abtei "Maria Frieden" in Kirchstetten. Dort Klosterführung (Kerzenmanufaktur), Besuch im Klosterladen und Kaffee. Abfahrt 8 Uhr Rosengarten, Ankunft in Kitzingen gegen 18 Uhr. Anmeldung von Montag bis Sonntag unter Tel.: (09324) 6049781 (auch AB). Gäste willkommen.