Frank Gimperlein Vorsitzender des Stadtmarketingvereins

Frank Gimperlein steht die nächsten zwei Jahre an der Spitze des Stadtmarketingvereins (STMV) Kitzingen. Neben den Neuwahlen zum Vorstand im conneKT Center standen der Jahresbericht und der Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen und Projekte.

"Wir vermarkten die Stadt Kitzingen, unsere Einzelhändler und unsere Gastronomie", machte Gimperlein in seinem Bericht deutlich. Insgesamt 179 Mitglieder unterstützen die Philosophie des Vereins: Anstoßen, umsetzen, vernetzen, integrieren, moderieren. "Stadtmarketing ist weit mehr als Werbung für die Stadt – es beginnt von innen, in der Stadt selbst." Das dreitägige Stadtfest, der Weihnachtsmarkt mit der größten Adventskerze Bayerns, der StadtSchoppen, Openair-Sommer und der Bummeltag mit Wahl der Shopping-Prinzess seien nur einige der erfolgreichen Projekte. Ein Erfolgsmodell sind auch die "Schex`s in the City". Sie bringen jährlich über 100 000 Euro Kaufkraft in die Stadt.

Dank sagte Frank Gimperlein den Sponsoren und Unterstützern des Vereins. Die Zuwendungen der Stadt belaufen sich auf rund 78 000 Euro, der Sponsoringumfang mit Mitgliedsbeiträgen umfasst nochmals 70 000 Euro. Der Stadtschoppen soll heuer der Startschuss sein zur "Vision Weinhandelsstadt 2.0." an derem Ende eine Vinothek oder Weinbistro stehen könnte.

Das Leuchtturmprojekt StadtSchoppen wird heuer noch ausgeweitet: Vom 1. Mai bis 13. Oktober präsentiert der STMV die besten Winzer Frankens auf der Alten Mainbrücke. Insgesamt 28 Winzerbetriebe laden die Weingenießer zur Verkostung auf die Brücke. Am 1. Mai beginnen die Aktionen für 2019 mit dem Mainfestival mit Eröffnung des StadtSchoppen, Fitness am Stadtbalkon, Foodtruck-Sommer mit zwölf Trucks und Oldtimertreffeen.

Der Stadtmarketingpreis wird zwischen Mai und Juli in drei Kategoriern verliehen: Einzelhandel, Gastrogewerbe und Dienstleister. Am 18. und 19. Juli folgt zusammen mit dem Roxy Kino "Picknick & Kino am Main". Am 20. und 21. Juli kommt der Openair-Sommer mit Kitzingen-kanns-Festival und Kabarett mit dem Fastnachtsverband. Am 10. August gibt Florian Meierott ein Konzert auf der Mondseeinsel. Am 15. August geht der Bummeltag mit der Kitzinger Shopping-Prinzess über die Bühne. Im November gibt es ein Kultur& Kneipenfestival mit Bands in Kneipen udn Off-Locations, langer Museumsnacht und einer Sandkünstlerin am Marktplatz.

Die Neuwahlen gingen unter der Leitung von Jens Fiebig zügig vonstatten: Reiner Strasser und Ertan Özdil stehen Frank Gimperlein als Stellvertreter zur Seite. Die Kasse verwaltet Elisabeth Ziegler. Jürgen Hertel und Jens Pauluhn sind Revisoren. Die neun Beiräte sind: Andreas Moser, Astrid Glos, Monika Ross, Gerald Zörner, Karina Rösch, Gürhan Özdil, Tmo Markert, Vanessa Feineis und Wolfgang Neeser.