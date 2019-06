Fraktion will Tamara Bischof wieder ins Rennen schicken

Landrätin Tamara Bischof soll bei der Kommunalwahl 2020 wieder als Kandidatin antreten. Das wünscht sich jedenfalls die Fraktionsgemeinschaft Freie Wähler/FBW im Kreistag. Sie besteht aus 15 Kreisräten der Freien Wähler (FW) und der FBW, die drei Sitze im Kreistag hat. Die Fraktion teilt nun mit, dass sie einstimmig beschlossen habe, der FW-Kreisverbandsversammlung Kitzingen Landrätin Tamara Bischof (FW) wieder zur Nominierung als Landrätin vorzuschlagen.

Entschieden ist damit also noch nichts, aber es ist ein klares Bekenntnis zur "erfolgreichen und weitsichtigen" Arbeit Bischofs, heißt es in dem ersten Pressetext. Bischof steht seit 2000 an der Spitze des Landkreises. Als Schwerpunkte ihres politischen Handelns werden genannt: Bildungspolitik, Regionalmanagement, Klimaschutz, ein leistungsfähiges Krankenhaus, Infrastruktur, eine gebührenfreundliche Abfallwirtschaft und die Anerkennung des Ehrenamts.

Die Fraktionsgemeinschaft lobt zudem Bischofs Organisation des Landratsamtes Kitzingen, sie habe eine unbürokratische und effiziente Verwaltung organisiert. Abschließend wird betont: "Tamara Bischof ist für die Freien Wähler die einzige Alternative."