Fränkisches Weinfest in Volkach: Programm und Neuerungen

Das Fränkische Weinfest in Volkach hat sich seine ganz eigene Dimension geschaffen: 55.000 Besucher kamen im letzten Jahr zum 70. Fest. In diesem Jahr warten elf Winzer mit 60 Schoppenweinen auf die Fest-Gänger. Außerdem gibt es eine Franken-Lounge mit Bocksbeutelweinen, Secco und Weincocktails, fränkischen Spezialitäten, Snacks und Flammkuchen aus dem Holzbackofen. Alles was Sie sonst noch zum Fränkischen Weinfest wissen müssen, finden Sie hier:

Wann findet das Fränkische Weinfest Volkach 2019 statt?

Das Weinfest beginnt am Donnerstag, 15. August, (Maria Himmelfahrt) und endet am Dienstag, 20. August.

Was kostet der Eintritt zum Weinfest Volkach?

Zur Weinfestzugabe am Dienstag, 15. August, ist der Eintritt frei. An allen anderen Tagen kostet eine Tageskarte pro Person zwei Euro. Eine Dauerkarte kostet 5,50 Euro oder 4,50 Euro im Vorverkauf. Eintritt zahlen müssen alle Jugendlichen ab 16 Jahren.

Der Eintritt zum Schaustellerbereich ist frei.

Was ist 2019 neu?

Neu ist in diesem Jahr beim Fränkischen Weinfest in Volkach zum Beispiel die Stimmungskapelle "Oh la la". Die Band ist laut Veranstalter auf Deutschlands großen Volksfesten zu Hause. Sie spielen am Samstagabend um 19 Uhr.

Ebenso neu ist die Musik-Zeitreise, die am Sonntagabend stattfindet: Die Weinfestbesucher gehen auf eine Reise in die 70er-, 80er- und 90er-Jahre mit den Bands "Cräcker" und "Agnetha's Affair / ABBA Seven". Die Reise beginnt am Sonntag um 19 Uhr.

Eine Neuerung am Montag ist die Mitmach-Show für Kinder mit dem Zauberer Matzelli.

Wie sieht das Programm des Volkacher Weinfests aus?

Donnerstag, 15. August:

11 Uhr: Swing-Frühschoppen mit der Fränkisch Swing Big Band

14 Uhr: Püssensheimer Musikanten

18.30 Uhr: Musikalischer Einzug der Festwinzer und der Weinprinzessinnen

19 Uhr: Pop und Oldies mit der Band Heaven

Freitag, 16. August:

19 Uhr: Musik von der Stimmungskapelle "Partyräuber"

20.30 Uhr: Einzug des Weinadels der Mainschleife und der Ehrengäste

Samstag, 17. August:

14 Uhr: Musik von der Stadtkapelle Volkach

18 bis 19 Uhr: "WeinfestZeit für Blasmusik" mit der "Körnier Dorfmusik" als Gastgeber

19 Uhr: Musik von der Stimmungskapelle "Oh la la"

Sonntag, 18. August:

11 Uhr: Fränkischer Blasmusik-Frühschoppen mit der Musikkapelle Escherndorf

14 Uhr: Symphonisches Blasorchester Volkach

18 bis 19 Uhr: "WeinfestZeit für Blasmusik" mit der "Blaskapelle Stadelschwarzach" als Gastgeber

Musik-Zeitreise mit "Cräcker" ab 19 Uhr und der Revivalband "Agnetha's Affair / ABBA Seven" ab 21 Uhr

22.30: Ratsherrn-Feuerwerk

Montag, 19. August:

14 bis 18 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen an den Fahrgeschäften, ab 15 Uhr Kinderschminken

14 Uhr: Das Nachwuchs- und Jugendblasorchester begleitet alle Teilnehmer des Kinderfestzugs zum Festplatz. Treffpunkt ist am Schulbusparkplatz in der Jahnstraße. Für die Kinder gibt es laut Veranstalter Gutscheine für den Vergnügungspark, solange der Vorrat reicht.

14.30 Uhr: Kinder-Mitmach-Show von und mit „Zauberer Matzelli“

15 Uhr: Nachwuchsorchester & Jugendblasorchester der Musikschule Volkach

18 bis 19 Uhr: "WeinfestZeit für Blasmusik" mit der "Stadtkapelle Volkach" als Gastgeber

19 Uhr: Weinfest-Endspurt mit Partyband „Würzbuam“

22.30 Uhr: Wunderkerzenzauber zum Abschied

Dienstag, 20. August:

19.30 Uhr: Rock & Pop mit „BLAST“

Das ist während des Fränkischen Weinfests verboten:

Größere Handtaschen und Rucksäcke sowie Sporttaschen sind auf dem Gelände nicht erlaubt– der Veranstalter führt Taschenkontrollen am Eingang durch.

Es ist nicht erlaubt, eigene Getränke mitzubringen.

Waffen und Pyrotechnik sind verboten.

Fahrräder dürfen nicht auf dem Parkplatz oder in der Sicherheitszone abgestellt werden. Stattdessen gibt es einen Fahrradparkplatz – der jedoch nicht bewacht wird.