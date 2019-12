Mönchsondheim vor 44 Minuten

Fränkische Weihnacht in der Dorfkirche Mönchsondheim

Eine stimmungsvolle Andacht mit fränkischen Advents- und Weihnachtsliedern, Hirten- und Schäferweisen erwartet die Besucher am Sonntag, 22. Dezember, ab 16 Uhr in der Dorfkirche in Mönchsondheim.