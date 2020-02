Kitzingen vor 1 Stunde

Forum Gesundheit: Lebenslanges Lernen kann gegen Demenz helfen

Demenz ist das zentrale Thema der Vortragsreihe "Forum Gesundheit", das die Main-Post-Akademie und die AOK in diesem Herbst und Winter veranstalten. Mehr als 200 Besucher hatte laut Pressemitteilung eine Veranstaltung in der Alten Synagoge in Kitzingen.