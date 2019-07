Einmal im Halbjahr regiert die Glücksgöttin Fortuna im Dettelbacher Rathaus, denn dann werden städtische Baugrundstücke verlost. Es hatte denn auch einen Hauch von Ziehung der Lottozahlen, als der Geschäftsleitende Beamte Rigobert Pfister in der Sitzung des Stadtrats am Montag fünf Kugeln durch den Ziehungsapparat rotieren ließ. Es ging diesmal um Grundstücke im Baugebiet Am Reusenberg II in Schernau. Gezogen wurden die Kugeln in der Reihung: 2,4,1,5 und 3. Wer sich von den Bauwilligen über das Losglück freuen darf, wurde in der Sitzung nicht verraten. Sie werden von der Stadtverwaltung benachrichtigt.

Einen Gutschein in Höhe von 15 000 Euro hat die Stadt Dettelbach bei dem Projekt "WiFi4EU" gewonnen. Das gab Bürgermeisterin Christine Konrad bekannt und erntete dafür den begeisterten Beifall des Stadtrats. "WiFi4EU" ist ein Förderprogramm der EU, mit dem ein kostenloser Internetzugang "in Parks, auf großen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden, Bibliotheken, Gesundheitszentren und Museen überall in Europa" bezuschusst wird, so die Internetseite des Projekts. Mit dem Gutschein kann die Stadt Dettelbach Hotspots an Orten einrichten, an denen bislang kein kostenloses WLAN-Angebot verfügbar ist.