Fortbildung derFreizeitreiter

Die Kurse Pferdekunde I und II mit haben in Mainbernheim 14 Pferdefreunde mit Erfolg absolviert, teilt Monika Link, Kreissprecherin Kitzingen des VFD (Vereinigung der Freizeitreiter Deutschland) mit. Der Kurs Erste Hilfe am Pferd mit Tierarzt Dr. Philipp Schürmann wurde von 24 Pferdeliebhabern geradezu überrannt. Dozent für Pferdekunde war Eberhard Reichert. Der Prüfer Reinhard Schaller (VFD-Prüfer), mit Assisstenz von Sabrina Ostfalk, war mit den Leistungen der Teilnehmer im schriftlichen sowie praktischen Teil mehr als zufrieden. Die Teilnehmer wiederum waren sich einig, dass die Weiterbildung für den sicheren und tiergerechten Umgang mit dem Partner Pferd eine wichtige Voraussetzung ist. Der Reiterstammtisch trifft sich jeden letzten Donnerstag im Monat. Thema am 28. Februar: Este Hilfe bei Reitunfällen. Weitere Infos bei Monika Link, Tel.: (0151) 26670503.