Kitzingen vor 1 Stunde

Ford angefahren

3000 Euro Schaden



Beim Anfahren vom Fahrbahnrand in der Falterstraße in Kitzingen übersah am Donnerstag eine 38-Jährige einen Ford. Laut Polizeibericht berührten sich die beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.