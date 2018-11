Folie durch Brand beschädigt

Am Mittwochmittag wurde in der Flugplatzstraße in Kitzingen eine Rolle Folie durch einen unbekannten Täter entzündet, wodurch ein Schmorbrand entstand. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Brand durch die Feuerwehr Kitzingen gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.