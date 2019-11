Rüdenhausen vor 1 Stunde

Förderverein lädt zum Konzert am 1. Advent

Zu seinem traditionellen Vorweihnachtskonzert lädt der Förderverein evangelisches Gemeindezentrum Wiesentheid am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Rüdenhausen ein.