Förderverein Alter Friedhof bleibt unter bewährter Führung

Der Förderverein "Alter Friedhof Mainbernheim" hatte 2018 gut zu tun, so berichtete Vorsitzender Georg Gurrath in der Generalversammlung von zahlreichen Führungen auf dem historischen Friedhof und den ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen des Fördervereins.

Eines der wesentlichen Ereignisse sei die Einweihung der historischen Grabplatte Schober gewesen. Michael Schober war zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges Pfarrer in Mainbernheim und musste in seiner Amtszeit mehr als 3000 Bürger auf ihrem letzten Weg begleiten. Die Grabplatte soll dauerhaft an sein aufopferungsvolles Wirken erinnern.

Epitaph soll vor Verfall gerettet werden

Für das laufende Jahr ist die Restaurierung eines alten Epitaphs unter der Westarkade vorgesehen, um den weiteren Verfall zu verhindern.

Die Neuwahlen zum Vorstand zeigten, dass auf das Bewährte Verlass ist: Georg Gurrath bleibt Vorsitzender und wird von Herbert Friedrich vertreten. Die Finanzen werden von Sabine Reinhart verwaltet, die Schriftführung hat Alfred Brendle. Als Beisitzer wurden Armin Grötsch und Hiltrud Reidelbach gewählt, die Kasse prüfen Hans Ott und Erwin Reidelbach.