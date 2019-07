Kitzingen vor 9 Minuten

Förderung von schulischen Aktivitäten im Ingenieurbereich

Weil die Verantwortlichen der VDI-Bezirksgruppe Würzburg MINT-Gymnasien in ihrem Einzugsgebiet anboten, anwendungstechnische Seminarprojekte methodisch, fachlich und auch finanziell zu fördern, wurde fürden zweijährigen Projektzeitraum bis 2020 der Bau einer Diffussions-Nebelkammer am Armin-Knab-Gymnasium, Kitzingen, ausgewählt und gefördert. Im Rahmen des Schulfestes übergab der Vorsitzende der Bezirksgruppe, Gerhard Ulrich, den Förderbescheid und einen mit 650 Euro dotierten Spendenscheck an Oberstudienrat Christoph Sagstetter und dessen Projektteam „Hands on Physics“.