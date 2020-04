Förderprogramme der Gemeinde Rödelsee finden Anklang

Rödelsee besitzt einige Förderprogramme. Darunter auch die sogenannte Herdprämie. 1500 Euro bekommt der, der zusätzliche Stellplätze auf seinem Grundstück schafft. Mit sechs Anträgen beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

In der Gemeinde gibt es eine Stellplatzsatzung, nach der pro Wohneinheit zwei Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen sind. Kann dem nicht nachgekommen werden, so sind Stellplätze mit je 1500 Euro abzulösen. Wer mehr schafft, bekommt von der Gemeinde Geld.

Bei Anträgen prüft die Verwaltung, ob die notwendigen Stellplätze vorhanden sind und ob es sich somit um zusätzliche handelt. Festgestellt wird auch, ob das Grundstück sich im formell festgesetzten Sanierungsgebiet oder im unmittelbaren Umgriff befindet oder ob es sich um problematische Straßenzüge handelt, sprich ob es der Verkehrssicherheit dient, wenn Autos statt auf der Straße auf Grundstücken parken. Fünf Anträgen stimmte der Rat zu, einer wurde abgelehnt.

2000 Euro "Familienbonus" bewilligt

Eine weitere Familie nimmt das 2018 beschlossene Förderprogramm "Familienbonus" in Anspruch. Dieses kommt Familien und Alleinerziehenden beim Erwerb eines Baugrundstückes oder eines Wohnhauses beziehungsweise beim Bau oder der Sanierung desselben zu Gute. 2000 Euro bewilligte der Rat.

Im Falle einer Erweiterung des Betriebsgeländes der Firma Knettenbrech und Gurdulic wollte die Gemeinde Rödelsee dies in einem Industriegebiet verwirklicht wissen. Allerdings mit der Vorgabe, dass diese nicht zu Lasten der Bevölkerung geht. Das war im November 2018. Bislang liegt aber kein Bauantrag der Firma vor. Auch hat das Landratsamt laut Bürgermeister Burkhard Klein mitgeteilt, dass es kein Industriegebiet mit den Auswirkungen eines Gewerbegebiets gibt. Der Gemeinderat hob den gefassten Beschluss wieder auf. Falls ein konkreter Bauantrag der Firma vorliegt, wird sich das Gremium erneut damit befassen.

Bei der laufenden Dorferneuerung in Fröhstockheim soll geprüft werden, ob der Bau eines Kreisverkehrs an der nördlichen Ausfahrt von Fröhstockheim auf die Kreisstraße KT 13 realisierbar ist. Beim Amt für Ländliche Entwicklung wurde laut Bürgermeister Burkhard Klein ein entsprechender Antrag gestellt. Die Kosten wurden auf 465 000 Euro geschätzt.

Schadensbericht zu Brückenbauwerken

Das Ingenieurbüro Röschert wird laut Klein einen Maßnahmenplan für das Regenüberlaufbecken in Fröhstockheim erstellen. Ebenfalls kümmert sich das Büro um einen Generalentwässerungsplan sowie um die Planungen für ein Sturzflutmanagement und Hochwassermanagement. Weitere Aufgaben, die vom früheren Ingenieurbüro noch nicht zum Abschluss gebracht worden sind, wie der Rückhalteteich im Baugebiet "Im Grund I" oder die Sanierung des Rödelbachs samt Straßen in Rödelsee zählen auch zum Aufgabengebiet.

Der Gemeinde liegt nun nach der im Oktober 2019 begonnenen Prüfung der Brückenbauwerke durch ein Ingenieurbüro der Schadensbericht vor. Demnach weisen von den 19 Bauwerken lediglich drei solche Mängel auf, die umgehend zu beheben sind. Bei der Brücke über den Rödelbach in Fröhstockheim muss das Geländer komplett erneuert werden.

Fünf Bauwerke weisen keine Mängel auf. Die restlichen Bauwerke haben teilweise nur geringe Mängel, die in den nächsten Jahren behoben werden können. Der Bauhof hat laut Klein bereits bei zwei Brückenbauwerken die Geländer ausgetauscht und bei einem die Verbindung der Gitterroste wieder hergestellt. Der Austausch der Geländer am Wanderparkplatz werde in Kürze erfolgen.

Die weiteren Mängel sind bauliche Schäden. Das Büro Röschert soll die notwendigen Beton- und Bauwerksanierungsarbeiten planen und die Ausschreibung vorbereiten.