Flugspektakel zum Jubiläum des Kitzinger Luftsportclubs

Der Luftsportclub und der Flugplatz Kitzingen feiern am Samstag und am Sonntag ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Höhepunkte der Veranstaltung sind die Flugshows am Samstag- und am Sonntagnachmittag, jeweils ab 13 Uhr, die Nervenkitzel und fliegerische Höchstleistungen versprechen. Stimmungsvoll ist hingegen der Gruppenstart der Heißluftballone am Samstag um 17.45 Uhr und das "Ballonglühen" ab 20 Uhr, bei dem eine gute Handvoll Ballone den Abendhimmel über dem Kitzinger Flugplatzgelände erleuchten werden. Für die Besucher gibt es Rundflüge in verschiedenen Flugzeugen und Helikoptern an beiden Tagen und ein umfangreiches Rahmenprogramm. Beginn des Festes ist jeweils ab 10 Uhr. Weitere Infos: www.lsc-kitzingen.de