HÜTTENHEIM vor 1 Stunde

Flüchtigen Fahrer nach Unfall ermittelt

Am Donnerstagvormittag hatte ein 54-jähriger Mann seinen VW Multivan auf einem Parkplatz vor seinem Anwesen in Hüttenheim geparkt. Als ein mit Stroh beladenes landwirtschaftliches Gespann an dem Pkw vorbeifuhr, blieb der Fahrer laut Polizeibericht an der linken Fahrzeugseite hängen und richtete einen Schaden von 150 Euro an. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte ein 77-jähriger Landwirt als Verursacher ermittelt werden.