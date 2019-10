Flucht endete in der Wiese

In der Nacht von Montag auf Dienstag bemerkte eine Polizeistreife im Ortsgebiet von Albertshofen einen Verkehrsteilnehmer und wollte diesen kontrollieren. Laut Polizeibericht ignorierte der Audi-Fahrer aber die Anhaltezeichen des Streifenwagens und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit von der Rehgasse, über die Hindenburgstraße und durch die Kirchstraße.

Die Fahrt endete schließlich in der Mainstraße, am Fahrradweg, in Richtung Main. Der Fahrer verließ dabach sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter. Im Bereich einer Streuobstwiese wollte er sich im dichten Bewuchs verstecken, stürzte und zog sich dabei Schnittverletzungen im Hand- und Stirnbereich zu.

Die Polizei nahm den 36-Jährigen schließlich fest. Ein Alkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 0,98 Promille. Neben der ärztlichen Versorgung seiner Verletzungen musste der Mann dann noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.