Flucht eines Lastwagenfahrers verlief erfolglos

In der Nacht auf Sonntag wollte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Würzburg-Biebelried, um 2.46 Uhr, einen Lastwagen auf dem Gelände eines Autohofes bei Geiselwind kontrollieren. Damit war der Fahrer offensichtlich nicht einverstanden. Er erhöhte die Geschwindigkeit und versuchte zu fliehen. Er fuhr vom Gelände des Autohofes in die angrenzende Scheinfelder Straße und weiter in die Schlüsselfelder Straße, wo er von der Polizei gestoppt und kontrolliert wurde.

Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Lkw aktuell nicht zugelassen war und kein Versicherungsschutz bestand. Dem 24-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, teilt die Polizei mit.