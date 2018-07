Flowerpower in Sulzfeld

Die Natur ist größer als der Mensch. Zumindest in Collagen und Streetart von Melinda Hillion, die seit Donnerstag im Gattenhaus in Sulzfeld ausgestellt sind. Im Rahmen der Kulturzeichen Kitzinger Land mit dem diesjährigen Thema „Garten“ ist die Ausstellung denn auch mit „FlowerPower“ betitelt. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Dass die weit gereiste Künstlerin, die bereits mit 15 Jahren ihren ersten Preis für ein Kunstwerk gewann und Moderne Literatur studierte, ist in allen Bildern zu erkennen: Immer haben sie einen nachdenklichen Hintergrund und sind nicht nur „l?art pour l?art“, so die Mitteilung. Oft verbindet Hillion mit ihren Kunstwerken aktuelle Themen, wie zum Beispiel ihr Engagement für Flüchtlingskinder, die in Malstunden zeichnen können, was für sie Heimat und Heimweh bedeuten. Für dieses Projekt erhielt die Künstlerin den Integrationspreis. Ein weiteres Thema ist die Sorge um den Erhalt einer intakten Umwelt.

Streetart live bei der Eröffnung

Auf all ihren Collagen aus alten Fotos oder Radierungen steht der Mensch einer größeren Natur gegenüber: Das Landkarte studierende Menschengrüppchen auf überdimensionalen Rüben in „Wo sind wir“ oder der Zirkusartist, der eine riesige Blume balanciert in „Loslassen ist meine Natur“. Zur Eröffnung der Ausstellung hielt Gisela Plettaus eine Einführungsrede. Die Mitinhaberin des „Ateliers für Gestaltung“ aus Würzburg hatte bereits selbst im Gattenhaus ausgestellt und diesmal humorvoll Arbeit und Leben von Hillion vorgestellt, heißt es in der Mitteilung.

Eine kleine Kunstaktion bereicherte die Eröffnung: Bei leichtem Nieselregen, aber bester Laune, durften alle Anwesenden zu sehen, wie Hillion eine weitere Streetart am Gattenhaus anbrachte.

Die Ausstellung in Claudia Gattenlöhners Gattenhaus wird zur Eröffnung des 50. Sulzfelder Weinfestes am 3. August durch Streetart aus den Themenbereichen Garten oder Wein im ganzen Ort erweitert. Hierzu findet eine Führung mit der Künstlerin statt.

Die Ausstellung ist geöffnet donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.