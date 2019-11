Fleißige Helfer sammeln Müll in Abtswind auf

Flaschen, Dosen, Kisten, alte Reifen: Wer auch immer seine Abfälle auf Abtswinder Gemarkung illegal entsorgt hat, 49 freiwillige Helfer haben alles bei der Tour de Müll wieder eingesammelt. Unterstützt von Eltern und Betreuern hatte Michaela Noras die Aktion organisiert. Fünf Helfer kamen zusammen mit Heidi Sauerhammer von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW), die anderen hatte Noras vom TSV Abtswind mobilisiert: die U7 und die U11 mit Abtswindern, sowie die U13, U15 und U17 der SG/TSC/DJK Wiesentheid, Abtswind, Geiselwind, Geesdorf und Oberscheinfeld.

In Gruppen aufgeteilt, sammelten die Helfer in verschiedenen Bereichen: Die FFW und die U7 kümmerten sich unter anderem um die Bereiche rund um den Sportplatz und den Wormserplatz. Die U11 war zum Beispiel Richtung Untersambach unterwegs. Die U13 sammelte beispielsweise bei der Verbindungsspange Wiesentheid-Abtswind, die U15 unter anderem Richtung Rüdenhausen und die U17 beim Frankenblick. Die Kleineren sammelten etwa eineinhalb Stunden, die Älteren zweieinhalb. Die Größeren waren mit Peter Wendel, Klaus Scheerer und Gerald Huscher unterwegs, die Kleinen in zwei Gruppen mit Bollerwagen, Eimern und einigen fleißigen Eltern.