Fleiß und Engagement: Sommerach ehrt verdiente Bürger

Sommeracher Bürger, die im vergangenen Jahr besondere Leistungen im Bereich Sport, Schule oder bürgerschaftliches Engagement erbrachten, wurden bei einem Empfang im Bürgersaal geehrt. "Lob und Anerkennung kommen nicht von ungefähr, da steckt sehr viel Fleiß, Arbeit und persönliches Engagement dahinter" – Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Elmar Henke die zu Ehrenden und zitierte Albert Einstein, der einst feststellte: "Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung."

Unter den Geehrten befanden sich erneut zahlreiche Athleten der Schützenabteilung des SV/DJK Sommerach. Zwei von ihnen, nämlich die Nationalmannschaftsmitglieder Eva- Maria Östreicher und Julian Gebauer, sorgten wieder einmal für Top-Ergebnisse. Östreicher siegte unter anderem bei den Deutschen Meisterschaften im Damen- Einzel in ihrer Paradedisziplin "10 Meter laufende Scheibe" und Julian Gebauer belegte zweimal bei den Deutschen Titelkämpfen Rang "vier" und wurde, ebenfalls in der Kategorie "10 Meter Laufende Scheibe", außerdem zweifacher Bayerischer Meister. Zu den Stammgästen des Ehrenabends zählt seit Jahren Wolfgang Sandreuther, der Bayerischer Seniorenmeister im Sommerbiathlon wurde. Dasselbe gilt für Franz Völk, der bei der Seniorenmeisterschaft in der Kategorie "25 Meter Pistole" den dritten Rang belegte.

Seit 50 Jahren in der Musikkapelle

Besondere Erwähnung verdient auch das ehrenamtliche Engagement von Valentin Kester und Günther Frank. Kestler ist seit 50 Jahren ein wichtiger Bestandteil der Sommeracher Musikkapelle und Günter Frank ist seit 40 Jahren aus der Tischtennisabteilung des SV/DJK Sommerach nicht mehr wegzudenken. Für einen Paukenschlag sorgten auch die "U15- Korbballerinnen" des SV/DJK, die in der Saison 2018/2019 den Aufstieg in die Landesliga schafften. Mit einer Sonderehrung wurde unter anderem Julia Ströhlein bedacht. Sie wurde Landessiegerin des Bayerischen Blasmusikverbandes im Klarinettenduo. "In Sommerach funktioniert der Bürger- und Gemeinsinn", bemerkte Henke am Ende seiner Grußworte.

Die Geehrten

Die Bürgermedaille in Gold erhielten: Valentin Kestler (50 Jahre aktives Musizieren), Günter Frank (40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der Tischtennisabteilung des SV DJK Sommerach)

Mit der Ehrennadel in Gold wurden ausgezeichnet: Pierre Douverne (5. Platz bei Deutschen Jugendmeisterschaften im Rudern, Junioren A-Achter mit Steuermann), Hannah Maesel (Erster Platz Bay. Meisterschaft Herrenmannschaft, 10 Meter laufende Scheibe), Luca Hörning (Bayerischer Meister in der Schülerklasse, Disziplin 10 Meter laufende Scheibe), Eva-Maria Östreicher (1. Platz Deutsche Meisterschaften, Damen Einzel, Disziplin 10 Meter laufende Scheibe und zweiter Platz Bay. Meisterschaften im Damen Einzel, "10 Meter laufende Scheibe Mix"), Julian Gebauer (Zweifacher Bayerischer Titelträger in der Disziplin "Laufende Scheibe 10 Meter und 10 Meter Mix" im Junioren- Einzel, jeweils 4. Platz bei den Deutschen Titelkämpfen der Junioren, Disziplin "10 Meter laufende Scheibe" und 10 Meter laufende Scheibe Mix- Wettbewerb), Wolfgang Sandreuther (Bayerischer Meister im Sommerbiathlon - Target Sprint Einzel der Herren), Franz Völk (3. Rang bei der Bay. Senioren-Meisterschaft, 25 Meter Pistole, 1. Platz bei der offenen Landesmeisterschaft Westfäl. Schützenburg), Philipp Mangold (1. Platz offene Landesmeisterschaft Westfäl. Schützenburg, Herren und 4. Platz bei der Deutschen Meisterschaft mit der Mannschaft Bayern II), Hannah Maesel (3. Platz bei den Deutschen Herrenmannschafts-Meisterschaften in der Disziplin 10 Meter Laufende Scheibe), Luca Hörning (2. Platz bei den Deutschen Schüler-Meisterschaften in der Disziplin "10 Meter laufende Scheibe"), Noemie Braun (1. Platz bei der Bay. Meisterschaft, Juniorenmannschaft - Disziplin 10 Meter laufende Scheibe und 2. Rang bei den Deutschen Junioren- Titelkämpfen Meisterschaft, Disziplin "10 Meter laufende Scheibe"), Toni Schwanfelder (Bayerischer Schülermannschafts- Meister in der Kategorie "10 Meter laufende Scheibe" und dritter Rang bei den Deutschen Titelkämpfen der Schüler in der Disziplin "Laufende Scheibe 10 Meter")

Die Ehrennadel in Silber erhielten: Pierre Douverne (8. Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Rudern A-Zweier ohne Steuermann), Anne Braun (4. Platz. Bay. Meisterschaft, Schüler Einzel, Disziplin "10 Meter laufende Scheibe"), Hannah Maesel (8. Platz bei den Deutschen Titelkämpfen der Sportschützen, Korbballjugend – SV/DJK Sommerach: Bezirksmeisterschaft der "U15" in der Saison 2018/2019, verbunden mit dem Aufstieg in die Landesliga, Trainerin Martina Nitzsche), Franz Völk (4. Platz bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften im Wettbewerb "Luftpistole"), Melissa Streit (5. Rang bei den Bayerischen Schüler-Titelkämpfen in der Disziplin "Laufende Scheibe 10 Meter")

Sonderehrungen: Nina Zehnter (Quali mit Notendurchschnitt 1,8, Jahrgangsbeste in der Mittelschule Dettelbach), Jonathan Kalb (2. Platz Kunstpreiswettbewerb "Literatur" des Landkreises Kitzingen), Hannes Schäfer (3. Platz Kunstpreiswettbewerb "Literatur" des Landkreises Kitzingen), Julia Ströhlein (Landessieger im Klarinettenduo – Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes), Agathe Kestler (Verbandssieger Bläsertrio Konrad Oestreicher: Verbandssieger Blechbläser Quartett), Fritz Kestler (Verbandssieger Blechbläser)