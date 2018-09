Flaschen-Deko wird zum Aufreger

Dass die Nordheimer auf ihre Mandelbäume in der Hauptstraße äußerst stolz sind, zeigen gleich mehrere Beispiele: Bald nachdem die Hauptstraße vor einigen Jahren saniert und die Bäume gepflanzt waren, wurde im Frühjahr das Mandelblütenfest aus der Taufe gehoben. Ein weiterer Beweis für die uneingeschränkte Zuneigung: Die etwa zwei Dutzend Bäume werden seither gehegt und gepflegt.

Zwar stehen die Bäume auf Gemeindegrund – um das Wohlergehen aber sorgen sich in erster Linie die Anwohner. Um die Zierbäume herum ist zudem noch Platz, damit Blumen gepflanzt werden können – was ebenfalls mit jeder Menge Hingabe geschieht.

Bäume ins Herz geschlossen

Darüber hinaus haben die Nordheimer Landfrauen die Mandelbäume ins Herz geschlossen: Seit Jahren schmücken sie die Stützpfähle der Bäume. Und das gleich zweimal im Jahr: zu Beginn der Adventszeit ebenso wie im Frühling unmittelbar vor der eindrucksvollen Mandelblüte. Zuletzt hatten sich die Landfrauen – nicht zuletzt wegen der 1100-Jahr-Feier Nordheims – etwas Besonderes einfallen lassen: Im Frühling wurden leere Weinflaschen mit eingesteckten, künstlichen Blüten, Zweigen und Stoffbändern mit Dekodraht aufgehängt.

Der Schmuck hielt auch ein paar Monate – bis vergangenen Samstagnachmittag. Dann wurden in den frühen Nachmittagsstunden alle Flaschen abgerissen oder abgezwickt, viele der eingesteckten Blumen und Zweige wurden herausgerissen. Alles zusammen landete auf den Pflanzflächen unter den Mandelbäumen.

Als die Tat wenig später auffiel, begannen umgehend Nachforschungen. Dabei stellte sich heraus: Zwei Anwohnern war eine schimpfende Frau aufgefallen, was jedoch zunächst nicht weiter ernst genommen wurde. Erst später, nachdem die Übergriffe bekannt waren, bekam die Szene plötzlich einen Sinn: Die schimpfende Frau, eine geschätzt 70 Jahre alte Radfahrerin, muss die Täterin gewesen sein.

Eindeutiger Beleg

Zumal sich auf einem Hinweisschild von Edgar Sauer in der Hauptstraße 16 ein eindeutiger Beleg fand: Handschriftlich hatte die Radfahrerin die Notiz „Insektenkiller“ verfasst. Für eine Verfolgung war es inzwischen allerdings zu spät: Zwei Nordheimer Frauen fuhren zwar noch den Radweg nach Volkach ab; die Suche blieb jedoch erfolglos.

Die Radfahrerin muss die Dekoflaschen fälschlicherweise für Insektenfallen gehalten haben. Was Edgar Sauer immer noch den Kopf schütteln und von einem „dreisten Frevel“ sprechen lässt: Er habe sich beruflich mit dem Thema beschäftigt und abgeklärt, wie reife Trauben vor einer Schädigung durch Wespen und andere Insekten geschützt werden können. Die Deko-Objekte als Fallen zu sehen, empfindet er als Witz: „Die Flaschen wurden leer aufgehängt. In den Öffnungen steckten, diese nahezu gänzlich ausfüllend, Zweige und Kunstblumen.“ Sauer selbst kontrollierte am Samstag einige der abgerissenen Flaschen und konnte „keine verendeten Insekten im Flascheninneren“ entdecken.

Im Sand verlaufen

Während sich die Anwohner am Wochenende ans Werk machten, um die Flaschen – die allesamt ganz geblieben waren – wieder aufzuhängen und mit Blumen zu bestücken, rang Bürgermeister Guido Braun noch lange mit sich. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung lehnte er zunächst aus einschlägiger Erfahrung ab, verlaufen doch viele Anzeigen gegen Unbekannt schlichtweg im Sand. So wie bei der ebenfalls in der Hauptstraße stehenden Mariensäule, die schon mehrmals angefahren wurde was dann vergebliche Ermittlungen wegen Unfallflucht nach sich zog.

Als der Bürgermeister am Montag dann aber einen Anruf aus dem Landratsamt von der Unteren Naturschutzbehörde bekam, weil dort eine Beschwerde wegen der angeblichen Insektenfallen vorlag, wurde es Braun zu bunt: Er werde jetzt doch im Namen der Gemeinde Anzeige erstatten, betonte er gegenüber dieser Zeitung. „Das lassen wir uns nicht bieten“, so die klare Ansage, auch wenn es letztlich mehr Aufregung als Schaden gegeben hatte. Dass ein Missverständnis vorliegen könnte, fällt ihm schwer zu glauben: „Das kann man nicht verwechseln!“

Nichts zerstört

Inzwischen gab es – mitten in die Recherchen zu diesem Fall hinein – einen Anruf in der Redaktion. Eine Freundin der besagten Radfahrerin beschwerte sich bei dieser Zeitung wegen der angeblichen Nordheimer Insektenfallen. Sie betonte, dass es ihrer Freundin einzig und allein um Insekten- und Artenschutz gegangen sei, deshalb seien auch keine Flaschen zerstört worden. Vielmehr habe die ältere Frau sie abgenommen und zu Boden gelegt.

Dass es sich hierbei um ein Missverständnis handeln könnte, wollte die Anruferin partout nicht einsehen. Vielmehr beharrte sie darauf, dass der „Verstoß“ gegen den Insektenschutz verfolgt werden müsse. Deshalb habe sie sich auch bei der Redaktion und bei verschiedenen Behörden gemeldet.