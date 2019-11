Fläche für altersgerechtes Wohnen soll in die Bauleitplanung

Der Albertshöfer Gemeinderat folgte in seiner Sitzung am Dienstag einhellig dem Antrag der Bürgerliste-Fraktion. Die Fraktion der Bürgerliste hatte den Antrag gestellt, über eine Ausweisung einer Fläche für altersgerechtes Wohnen zu beraten. Denn bei den Bürgern werde der Wunsch immer größer und die Thematik zähle zu den dringenden Anliegen für die Zukunft.

Die Fraktion habe sich bereits mit einem Fachmann getroffen und Erkenntnisse gewonnen. Die Antragsteller sehen in der aktuellen Situation maximal gestalterische Möglichkeiten in der Bauleitplanung für ein sinnvolles Projekt. Die Ratsrunde beschloss, die Ausweisung einer Fläche im Rahmen der aktuellen Bauleitplanung zu berücksichtigen, das Gremium diskutierte das Thema später noch im nichtöffentlichen Sitzungsteil, da es auch um personenbezogenen Daten und Grundstücke ging.

Punkt für Punkt aus dem Rat

Bürgermeister Horst Reuther teilte mit, dass die Geschäftsführung des Kitzinger Unternehmens LZR einen Antrag auf Kiesabbau in Albertshofen stellen will. In Mainnähe, wo vor Jahrzehnten schon Kies ausgebeutet wurde und eine Mischanlage stand, besitzt die LZR noch Grundstücke und will jetzt eine Restfläche von 4000 Quadratmeter ausbeuten. Wenn der offizielle Antrag eintrifft, dann wird die Gemeinde dazu gehört.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag des Vorstandes des Bayerischen Gemeindetags im Landkreis zur finanziellen Unterstützung des Kitzinger Tierschutzvereins. Die Gemeinden geben künftig einen Zuschuss für die Betriebskosten in Höhe von 70 Cent pro Einwohner und Jahr. Dazu kommt noch ein Zuschuss der Landkreis-Kommunen mit einem Euro pro Jahr für eine Dauer von 20 Jahre. Durch den einen Euro soll dem Tierschutzverein Zins und Tilgung des Darlehens erleichtert werden, was das Gremium einstimmig befürwortete.

Der Bürgermeister informierte darüber, dass die Elternbeiträge für das Kinderhaus ab dem 1. April 2020 erhöht werden. Die Beiträge steigen in allen Buchungsvarianten um sieben Euro pro Monat. In der höchsten Stufe von acht bis neun Stunden, beläuft sich der Beitrag auf 165 Euro. Trotz der Erhöhung würden sich die Beiträge im unteren Bereich im Vergleich mit anderen Landkreiskommunen bewegen.

"Bis zur Kerm am Wochenende wird fast alles fertig", sagte Horst Reuther über den Sachstand der Gartenlandhalle-Generalsanierung. Am Dienstag sei die neue Heizungsanlage in Betrieb gegangen und am Mittwoch folge der Probelauf der neuen Lüftungsanlage. Nach der Grundreinigung der Halle und Baustelle durch eine Fachfirma präsentiere sich diese ordentlich und die Restarbeiten werden nach der Kirchweih erledigt.

Der Gemeinderat bestellte für die Kommunalwahl Wolfgang Hinz zum Wahlleiter und seine Kollegin Susanne Schüll aus der Verwaltungsgemeinschaft als seine Stellvertreterin.